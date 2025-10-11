

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس هیئت ورزش‌های همگانی مازندران در حاشیه برگزاری مسابقات لیگ برتر مینی‌فوتبال در تنکابن گفت: سامانه‌ای به نام ماوا راه‌اندازی شده است که اطلاعات مربوط به ایستگاه‌های ورزش روزانه در آن بارگذاری می‌شود.



رهام ابوطالبی افزود: مردم می‌توانند با مراجعه به این سامانه از زمان، مکان، مربی و نوع تمرین در منطقه خود مطلع شده و به صورت رایگان در این برنامه‌ها شرکت کنند.





او ادامه داد: طبق مطالعات علمی، با افزایش ۲۰ درصد تحرک بدنی، می‌توان از مرگ حدود ۴۳۰ نفر در مازندران پیشگیری کرد





رئیس هیئت ورزش‌های همگانی مازندران با بیان اینکه توسعه فعالیت بدنی و سبک زندگی سالم، مسیر را به سمت جامعه‌ای بانشاط، سالم و پویا هموار می‌کند، گفت: سه رویداد مهم ورزشی با پخش زنده از شبکه سه سیما در کمتر از یک ماه آینده در استان اجرا خواهد شد





ابوطالبی برنامه صبح و نشاط ۲۴ مهر در شهرستان آمل، پیاده‌روی خانوادگی یکم آبان در شهرستان بابلسر و نهم آبان در شهرستان بابل برنامه‌هایی هستند که از شبکه سه رسانه ملی پخش خواهد شد





او ادامه داد: مازندران ۶ تیم در لیگ برتر مینی‌فوتبال کشور دارد که چهار تیم در بخش آقایان و دو تیم در بخش بانوان هستند.