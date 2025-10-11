پخش زنده
شانزدهمین رویداد همرسانی دایان با محوریت هوش مصنوعی و تحول دیجیتال در بخش معدن و صنایع معدنی، اواخر مهرماه با همکاری مرکز نواوری معادن و صنایع معدنی ایران (ایمینو) و با حمایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، این رویداد با هدف توسعه بازار و تجاریسازی محصولات و خدمات شرکتهای دانشبنیان و همچنین شناسایی و معرفی ایدههای فناورانه نوین برای حرکت معادن کشور به سمت هوشمندسازی، افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و ارتقای ایمنی برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، محورهای اصلی شانزدهمین رویداد «دایان» شامل کاربردهای هوش مصنوعی در پایش و کنترل عملیات استخراج، بهینهسازی فرآیندهای تولید و فرآوری مواد معدنی، افزایش دقت و سرعت تصمیمگیری در معادن و نیز بهکارگیری فناوریهای پیشبینانه برای کاهش خطرات و حوادث است.
رویداد هم رسانی دایان ۱۶، روز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن همایشهای ایمیدرو برگزار میشود. علاقهمندان میتوانند با اسکن کد QR درجشده در پوستر رویداد، بهصورت آنلاین و رایگان در این برنامه حضور یابند.