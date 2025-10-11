حاجیه خانم سیده همه گل موسوی، مادر شهید والامقام سید رضا موسوی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاجیه خانم سیده همه گل موسوی، مادر شهید سید رضا موسوی روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان گتوند دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی، سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این مادر شهید روز شنبه ۱۹ مهرماه ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه از درب مسجد امام حسین (ع) در روستای ایستادگی بخش عقیلی شهرستان گتوند به سمت آرامستان امامزاده سیدسعید با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.

بسیجی شهید سیدرضا موسوی متولد ۱۳۴۹ در ۲۵ شهریورماه ۱۳۶۲ در پاسگاه زید به فیض شهادت نائل آمد و مزار مطهرش در گلزار شهدای سید سعید روستای ایستادگی بخش عقیلی شهرستان گتوند زیارتگاه عاشقان است.