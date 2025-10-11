پخش زنده
فرماندار سرپلذهاب اعلام کرد: دو عضوشورای شهرسرپلذهاب سلب عضویت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، فرماندار سرپلذهاب گفت: بر اساس رأی هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی کشور، «آقایان بهرام اکبری و کیوان امینی» دو عضو شورای اسلامی شهر سرپلذهاب از ادامه فعالیت در شورا شهر سلب عضویت شدند.
به گفته میر حسن رحیمی « شیرزاد صیدی و مسعود مروتی» بعنوان اعضای علیالبدل جدید منصوب گردیدند و بزودی در جلسات رسمی شورا حضور خواهند یافت.
این تغییرات در راستای اجرای قانون و حفظ انسجام عملکرد شورای اسلامی شهر صورت گرفته و انتظار میرود با حضور اعضای جدید، روند خدمترسانی به شهروندان با قوت بیشتری ادامه یابد.