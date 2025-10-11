به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان با اشاره به حضور فعال بهزیستی استان در نمایشگاه توانمندی‌های عشایر و روستائیان گفت: تسهیلگران بهزیستی با استقرار در ۶ غرفه، محصولات و دستاورد‌های مددجویان و معلولان روستایی شامل؛ صنایع دستی، کپوبافی، لباس محلی، فرشینه، خشکبار و محصولات فرآوری‌شده، آینه‌کاری و آینه‌کوبی هنرمندان شهر‌های مختلف استان را به نمایش گذاشتند و با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان روبه‌رو شد.

وی افزود: در این نمایشگاه، محصولات تولیدی افراد دارای معلولیت که در قالب طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) توسط تسهیلگران بهزیستی شناسایی، آموزش و توانمند شده‌اند، به نمایش گذاشته شد، این افراد در حوزه صنایع دستی و مشاغل خانگی فعالیت دارند و برخی از تولیدات آنان حتی قابلیت صادرات به بازار کشور‌های همسایه را نیز دارد.

مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به گستره اجرای برنامه CBR در استان اظهار کرد: این طرح هم‌اکنون در مناطق روستایی ۲۹ شهرستان و بیش از ۲۱۸۵ روستا در حال اجراست و تاکنون بیش از ۲۹ هزار فرد دارای معلولیت از طریق تسهیلگران میانی و محلی، توانیاران، بهورزان، دهیاران و داوطلبان محلی شناسایی شده‌اند.

مدیر کل بهزیستی خوزستان ادامه داد: در یکسال اخیر، ۳۴۳ نفر از معلولان روستایی از طریق کمک‌های بلاعوض اشتغال‌زایی موفق به راه‌اندازی کسب‌وکار‌های محلی در قالب طرح استاد–شاگردی شدند و ۱۱۴ نفر نیز از خدمات مناسب‌سازی محیط زندگی بهره‌مند شدند.

وی در پایان از آغاز فاز جدید برنامه CBR در مناطق حاشیه شهر و محلات کم‌برخوردار ۹ شهرستان شامل اهواز، رامشیر، کارون، گتوند، باغملک، شوش، دشت‌آزادگان، هفتکل و لالی خبر داد و افزود:در حال حاضر ۷۹ تسهیلگر میانی و ۲۰۱ تسهیلگر محلی و نیروی داوطلب در قالب برنامه CBR شهری و روستایی در استان خوزستان فعالیت دارند.

گفتنی است این نمایشگاه از ۱۵لغایت ۱۸مهرماه، در محل نمایشگاه بین المللی اهواز هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ پذیرای علاقه‌مندان، فعالان حوزه توسعه روستایی، گردشگران و عموم مردم بود.