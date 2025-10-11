سه شتابدهنده و سه فضای کار اشتراکی برتر در سال ۱۴۰۳، در نهمین دوره رویداد پردیس سامیت (پردیس سامیت ۱۴۰۴) قدردانی و بهترین شتابدهنده و بهترین فضای کار اشتراکی تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در اختتامیه رویداد پردیس سامیت ۱۴۰۴ که در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران برگزار شد، از سه شتابدهنده و سه فضای کار اشتراکی برتر در سال ۱۴۰۳ تجلیل شد.

تعداد تیم‌های جذب شده در دوره پیش شتابدهی، تعداد تیم‌های حاضر در دوره شتابدهی، تعداد خروجی موفق و گردش مالی از معیارهای ارزیابی شتابدهنده‌ها بوده است. همچنین در این دوره از پردیس سامیت از سه فضای کار اشتراکی برتر در سال ۱۴۰۳ تقدیر شد.

از معیارهای ارزیابی این فضاها می‌توان به تعداد افراد مستقر در فضا، تعداد افراد در فضای اختصاصی، گردش مالی و امکانات و زیرساخت فضای کار اشتراکی اشاره کرد.

همچنین در اختتامیه پردیس سامیت ۱۴۰۳، گزارش عملکرد مرکز شتابدهی نوآوری در سال ۱۴۰۳ منتشر شد.

از این رو، در حال حاضر ۲۶ مجموعه فضای کار اشتراکی عضو مرکز هستند که بیش از ۲۸ هزار نفر از جمله بیش از ۶۵ شرکت دانش‌بنیان در این فضاها مشغول به فعالیت هستند. مجموع قراردادهای اخذ شده از ارگان‌های دیگر توسط این فضاها برای اعضای زیرمجموعه ۹.۵ میلیارد تومان برآورده شده است. بیش از هفت هزار ساعت آموزش، ۱۳۰۰ رویداد و خروج بیش از ۳۵ شرکت موفق از فضاهای کار اشتراکی، دیگر عملکرد این فضاها در سال ۱۴۰۳ بوده است.

همچنین در سال ۱۴۰۳، ۹۷ شتابدهنده، عضو مرکز شتابدهی نوآوری هستند که این شتابدهنده‌ها، ۵۳۰ تیم در مرحله پیش شتابدهی و ۳۵۰ تیم در مرحله شتابدهی را جذب کرده‌اند. ۲۴۰ استارتاپ نیز خروج موفقی از شتابدهنده‌ها داشته‌اند.

نهمین دوره رویداد پردیس سامیت با گردهمایی اعضای مرکز شتابدهی نوآوری شامل شتاب‌دهنده‌ها، مدیران فضاهای کار اشتراکی و برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران برگزار شد.

در این رویداد علاوه بر گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ مرکز شتابدهی نوآوری، سخنرانی‌هایی با موضوع «عبور از شرایط بحرانی کسب‌وکارها و تصمیم‌گیری در لحظه‌ها» برگزار شد.