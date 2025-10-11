وزیر ارتباطات در نشست با فعالان حوزه فاوا در شیراز گفت: دولت هوشمند تنها با حضور فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان بخش خصوصی شکل می‌گیرد و مسیر تحول دیجیتال کشور بدون آنها پیش نخواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست با فعالان حوزه فناوری اطلاعات و شرکت‌های دانش‌بنیان استان فارس، با اشاره به نقش استان فارس در تمدن و فرهنگ ایران، گفت: بار دیگر در جمع نخبگان و فعالان حوزه فاوا هستم و از نزدیک با ظرفیت‌های این استان دیدار می‌کنم.

هاشمی با اشاره به مأموریت ذاتی وزارت ارتباطات در مسیر عدالت ارتباطی گفت: در تعامل با جامعه عشایری و مناطق کم‌برخوردار، خود را متعهد به تحقق عدالت در دسترسی به ارتباطات و خدمات دیجیتال می‌دانیم.

وزیر ارتباطات در ادامه با تأکید بر اهمیت تکمیل پایگاه مکانی کشور افزود: همان‌طور که کد ملی برای هویت افراد ضروری است، کد پستی و شناسه مکانی نیز برای هویت‌بخشی به مکان‌ها حیاتی است. بدون این زیرساخت، حکمرانی داده و ارائه دقیق خدمات دولت الکترونیک ممکن نیست.

هاشمی گفت: در استان فارس، وضعیت شهرها در این زمینه مطلوب است، اما در روستاها نیاز به هم‌افزایی بیشتری داریم تا فارس بتواند به عنوان الگوی ملی در اجرای این طرح زیرساختی شناخته شود.

وی با اشاره به ابلاغ طرح تحول دیجیتال دولت از سوی رئیس‌جمهور تصریح کرد: قسمت اصلی این طرح، مشارکت گسترده بخش خصوصی است و باور داریم که دولت هوشمند تنها با حضور فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان بخش خصوصی شکل می‌گیرد و مسیر تحول دیجیتال کشور بدون آنها پیش نخواهد رفت.