پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجان غربی از اختصاص یک درصد از محل فروش معادن خصوصی برای جبران خسارتهای معدنی به مردم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در جلسه شورای معادن آذربایجان غربی موضوع جبران خسارتهای معدنی معادن خصوصی استان به مردم منطقه از یک درصد از فروش این معادن و اختصاص ۳ درصد از فروش معادن دولتی به مسئولیتهای اجتماعی منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای معادن استان گفت: سه درصد از درآمد معدن طلای زره شوران باید به توسعه حوزههای مختلف اجتماعی مردم تکاب هزینه شود و بعد از آن در شهرستانهای اطراف نیز مورد هزینه قرار گیرد.
رضا رحمانی با اشاره به این که باید برداشت از معادن استان اصولی باشد افزود: باید در هنگام صدور مجوز برداشت از معدن تصریح شود که برداشت مواد معدنی به صورت ساماندهی شده و منظم انجام گیرد تا چهره منطقه به هم نخورد.
او تاکید کرد: اکتشافات معدنی و تولید مهم است، اما نباید برداشت بی رویه موجب آسیب به منابع طبیعی و میراث فرهنگی شود.
استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: یک درصد فروش مواد معدنی معادن خصوصی استان و هزینه خسارتهای معدنی به شهرستان و منطقه مورد اکتشاف میشود.
حجت الاسلام ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تاکید بر جبران خسارتهای معدنی، منطقه مورد اکتشاف گفت: باید برداشتها از معادن استان نظارت شده باشد تا موجب ناراحتی مردم منطقه نگردد.
نماینده مردم تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به این که در خصوص جبران خسارتهای معدنی به شهرستانهای مورد اکتشاف قوانین مصرحی وجود دارد که باید دستگاهها به وظایف قانونی خود عمل کنند گفت: مقرر شده بیش از ۱۳ همت برای فعال سازی فاز دوم زره شوران از جانب بخش خصوصی هزینه شود.
حجتالاسلام میرزایی افزود: با تاکید استاندار بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از وزارت صمت برای چهار بانده شدن مسیر میاندوآب شاهین دژ دندی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به این که طبق قانون یک درصد فروش معادن خصوصی منطقه مورد اکتشاف برای زیرساختها و مزارع خسارت دیده منطقه هزینه میشود گفت: قانونگذار پیش بینی کرده که یک درصد فروش آن معادن در مورد اصلاح و بازسازی زیرساخت آن منطقه هزینه شود که در این جلسه جزئیات این موضوع برای اجرایی شدن در استان مورد بررسی قرار گرفت.
سخاوت خیرخواه با بیان این که مردادماه امسال دستورالعملی از سوی دولت ابلاغ شده که معادن دولتی را مکلف کرده در حوزههای مختلف آموزشی و بهداشتی آن منطقه هزینه انجام دهد افزود: در استان تنها معدن دولتی، معدن طلای زره شوران است که سه درصد از فروش این معدن طبق برنامهای که ارائه شد برای توسعه اماکن آموزشی، بهداشتی و اجتماعی شهرستان و منطقه هزینه میشود.
در این جلسه جزئیات مجوز برداشت نمک از دریاچه ارومیه توسط شرکتهای استحصال کننده نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.