به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان مرکز استان در واکنش به قطع یک اصله درخت در ابتدای خیابان فرهنگ ساری گفت: دادستانی با هر اقدامی که منجر به تخریب فضای سبز شود برخورد می کند.

عالیشاه با اشاره به اینکه براساس پیگیری های به عمل آمده شهرداری ساری مدعی شد بخشی از این درخت که سال پیش دچار آتش سوزی شده بود پارسال قطع و بخش دیگری از آن امسال قطع شده است، افزود: رفتاری که شهرداری در این مورد داشته منطبق با قانون نیست و نیازمند انجام اقدامات اولیه در کمیسیون های مربوطه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه تمام درختان سطح شهر باید پلاک کوبی شوند از شهرداری ساری به دلیل وجود مشکلات متعدد انتقاد کرد و گفت: شاید وجود همین مشکلات متعدد است که شهرداری ساری فرصت نمی کند به این موضوعات قانونی، ورود پیدا کند.

وی در ادامه گفت: دادستانی استان برای احقاق حقوق عامه و انفال عمومی با هیچ سازمان و نهادی تعارف ندارد و با جدیت برخورد می کند.