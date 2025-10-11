معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اختصاص ۵۱ میلیارد مترمکعب آب برای بخش کشاورزی را ناکافی خواند و گفت: کاهش سهم آب بخش کشاورزی چالش‌های جدی برای این بخش به همراه دارد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صفدر نیازی شهرکی با بیان اینکه وزارت نیرو امسال ۵۱ میلیارد مترمکعب آب برای بخش کشاورزی تخصیص داده است، اظهار داشت: این رقم نسبت به سال‌های نرمال با مصرف حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب آب، کاهش چشمگیری دارد که در عرصه تولیدات کشاورزی چالش‌های جدی ایجاد می‌کند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به بروز خشکسالی‌های پیاپی و تسریع تغییرات اقلیمی بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و بکارگیری روش‌های نوین و فناورانه در مصرف آب تاکید کرد و افزود: برای بهره‌برداری بهینه از منابع موجود، انجام این اقدامات و به ویژه افزایش بهره وری آب با توسعه سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار و انتقال آب با لوله و بتنی‌سازی کانال‌ها ضروری است.

وی تصریح کرد: در این زمینه همراهی و مشارکت کشاورزان اهمیت ویژه‌ای دارد و آنها هستند که در کاهش هدررفت آب و افزایش بهره‌وری نقش اساسی دارند.

نیازی شهرکی درباره برنامه‌های اساسی حوزه آب و خاک کشور در سال آینده اظهار داشت: در حوزه خاک، انجام مطالعات خاک‌شناسی، تهیه نقشه تناسب اراضی، ارتقای ماده آلی خاک و بهبود عملیات خاک‌ورزی در دستور کار قرار دارد و در حوزه آب نیز تمرکز اصلی بر ارتقای راندمان آبیاری و توسعه آبیاری هوشمند است.