به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، نوید جعفر پور افزود: بیمه شدگان با ۱۵ سال سابقه و با ۶۵ سال سن از مزایا و حقوق بازنشستگی ۲۰ روز بهره‌مند می‌شوند.

وی گفت: تا سال ۱۴۰۰ قانون ۱۰ سال پرداخت بیمه و ۷۰ سال سن برای بازنشستگی با احتساب حقوق ۱۰ روز اعضای صندوق اجرا می‌شد، اما این قانون دیگر اجرا نمی‌شود.

به گفته مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هرمزگان بیمه شدگان از کارافتاده نیز از بازنشستگی زود هنگام با پرداخت ۲۰ روز حقوق بهره‌مند می‌شوند.

بیشتر بخوانید؛ امکان اضافه شدن بیمه خدمت سربازی به بیمه روستائی در هرمزگان

جعفرپور افزود: همچنین بیمه شدگان فوت شده که پرداختی آنها حتی کمتر از سه ماه هم باشد از بازنشستگی زود هنگام با ۲۰ روز حقوق بهره‌مند می‌شوند.

بیش از هزار نفر بازنشسته، مستمری بگیر و از کار افتاده عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هرمزگان هستند.

این صندوق در استان هرمزگان ۵۶ هزار عضو دارد.