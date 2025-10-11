پخش زنده
تحلیلگران رژیم صهیونیستی استقرار نیروهای حافظ نظم و امنیت جنبش حماس در خیابانهای غزه را بعد از برقراری آتشبس بیانگر پایداری این جنبش به عنوان یک سازمان و مرجع قدرت در این منطقه توصیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تحلیلگران رژیم اسرائیل شکست اهداف جنگ علیه نوار غزه را تأیید و در عین حال اذعان کردند که جنبش حماس به عنوان یک سازمان و مرجع قدرت، استقامت و پایداری کرد.
«آوی ایسخروف» کارشناس صهیونیست روزنامه «یدیعوت آحارنوت» به شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل گفت: «هدف شماره یک تعیین شده دو سال پیش توسط کابینه اسرائیل یعنی سرنگونی قدرت و حکومت حماس، محقق نشده است.»
او افزود: «حماس همچنان به عنوان مرجع قدرت در غزه باقی مانده است.»
این کارشناس اضافه کرد که در سایه آتشبس، نیروهای حماس در خیابانها هستند و با سلاحهای خود مستقر شدهاند. آنها صورتهای خود را با ماسک پوشاندهاند تا شناسایی نشوند و جلیقه ضد گلوله به تن دارند و حکمرانی مؤثری از خود نشان میدهند.»
ایسخروف گفت: «حماس به عنوان یک مرجع قدرت، جایگاه خود را حفظ کرده است و این واقعیتی است که ما امروز با آن زندگی میکنیم.»
در همین زمینه، «حایم لوینسون» تحلیلگر و نویسنده صهیونیست گفت: «حماس به عنوان یک سازمان پابرجا مانده و این یک واقعیت اثبات شده است. این سازمان با نیروهایی منظم از ابتدا تا انتها سازماندهی باقی ماند و در طول دو سالِ دشوار، دچار فروپاشی نشد.»
در همین راستا، سرلشکر ذخیره «اسحاق بریک» تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شبکه صهیونیستی آی ۲۴ گفت: ارتش اسرائیل نتوانست حماس را شکست دهد.
او افزود: ما جهان را از دست دادهایم و توانایی اسرائیل را نیز برای مقابله با تهدیدهایی که در اطراف ما رو به افزایش است، از دست خواهیم داد.
بریک ادامه داد: «جنگ تمام شد و حماس خلع سلاح نخواهد شد.»
او اظهار داشت: «حزبالله در حال مسلح شدن است، حتی اگر ما ضربه سختی به آن وارد کرده باشیم.»
«دورون کادوش» روزنامهنگار و تحلیلگر صهیونیست نیز به شبکه صهیونیستی آی ۲۴ گفت: جنگ عملا بدون خلع سلاح نوار غزه پایان یافت. حماس همچنان یک سازمان فعال همراه با رهبری خود باقی ماند و تونلها و کنترل حماس بر نوار غزه همچنان ادامه یافت.
او افزود: «حماس بدون نیروی جایگزینی، کنترل کل مناطق نوار غزه را دوباره به دست گرفته است.»
کادوش اضافه کرد که حماس هیچ تعهد روشنی برای خلع سلاح، توقف مسلحسازی، توقف تولید سلاح یا حفر تونل نداده است.