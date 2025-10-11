پخش رویداد‌ها و گزارش‌های خبری صدا و سیمای مرکز فارس از امروز در شبکه‌های خبری رسانه ملی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این رخداد رسانه‌ای که با هدف معرفی توانمندی‌های استان‌های کشور و تلاش برای حل مشکلات مردم و با رویکرد عدالت گستری در ۳ استان کشور برگزار شده در ایستگاه چهارم به فارس رسیده است.

گزارش معرفی استان فارس ساعت 14 امروز از شبکه یک رسانه ملی روی آنت رفت و آقای رئوف مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس در گفتگوی تلفنی با گوینده شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تشریح برنامه های رویداد ملیِ رسانه‌ای ایران جان ، فارس ایران پرداخت.

رویداد ملی ایران جان فارس ایران از امروز با استفاده از تمام ظرفیت‌های رسانه ملی در فارس آغاز شد است و از امروز تا بیست و پنجم مهر ماه رویداد‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی در قالب برنامه‌های مختلف از صدا و سیمای مرکز فارس دذر شبکه‌های سراسری پخش می‌شود.