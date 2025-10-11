به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان گفت: این متخلفان در شهرستان بندرلنگه و پارسیان دستگیر شدند.

کاظم شریفی افزود: از متخلفان ۷ بهله دلیجه، ۲۸ قطعه قمری و ۳۵ عدد تور صیادی کشف و ضبط شد.

وی گفت: پرونده متخلفان در حال گذراندن مراحل قانونی است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان افزود: در این عملیات‌ها ۱۲ باب کوخه تخریب شد.

کوخه شکار، پوست یا ماچان یک وسیله پنهانی یا پناهگاه برای شکارچیان یا شکارداران است که برای کاهش احتمال شناسایی توسط جانوران طراحی شده‌است.