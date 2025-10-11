مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان از فعالیت ۵۳ مرکز آموزش جوار و بین کارگاهی در این استان خبر داد و گفت: در شش ماه نخست سال جاری، ۷۳ هزار و ۷۵۸ نفرساعت آموزش مهارتی برای شاغلان بنگاه‌های اقتصادی در این مراکز اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملایی‌هزاروندی با اشاره به تنوع رشته‌های آموزشی، اظهار کرد: آموزش مهارتی در مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی در رشته‌های مختلفی همچون الکترونیک، صنایع پوشاک، برق، متالورژی، مکانیک، بهداشت و ایمنی، صنایع‌دستی، صنایع خودرو، فناوری اطلاعات، کنترل و ابراز دقیق و تأسیسات ارائه می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر، تعداد مراکز جوار و بین کارگاهی در خوزستان به ۵۳ مرکز می‌رسد که از جمله آنها می‌توان به شرکت ملی حفاری ایران، هواپیمایی کارون، پتروشیمی آبادان، مناطق نفت‌خیز جنوب، فولاد اکسین، و تعاونی زنان روستایی عقیلی اشاره کرد، همچنین خیریه امام علی (ع)، شرکت فولاد جنوب، اداره بهزیستی، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز نسبت به دریافت مجوز تأسیس مرکز جوار اقدام کرده‌اند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان تأکید کرد: توسعه مراکز جوار کارگاهی از اولویت‌های سازمان فنی و حرفه‌ای است و راه‌اندازی و توسعه این مراکز تأثیر بسزایی در ارتقای توان فنی و اشتغال‌پذیری افراد در حوزه‌های مختلف صنعت دارد.

ملایی‌هزاروندی ادامه داد: با راه‌اندازی مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، علاوه بر ارتقای مهارت نیروی کار و کاهش هزینه‌های جانبی تولید، بستر استفاده بهینه از امکانات آموزشی برای شاغلان و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر فراهم می‌شود.

وی هدف از ایجاد این مراکز را ارتقای مهارت، کاهش هزینه‌های جانبی تولید، استفاده بهینه از امکانات آموزشی برای شاغلان و صیانت از نیرو‌های کار عنوان و اضافه کرد: به اعتقاد کارشناسان بازار کار، ایجاد این مراکز در توانمندسازی و به‌روزرسانی سطح مهارت نیرو‌های کار و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها مؤثر است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان ادامه داد: مرکز جوار کارگاهی مرکزی است که از لحاظ تجهیزات آموزشی مستقل از جریان خط تولید است و هر واحد به‌تنهایی یا چند واحد به‌اشتراک می‌تواند آن را تأسیس و اداره کند، همچنین مرکز آموزش بین کارگاهی مرکزی است که آموزش‌های عملی آن در خط تولید واحد صنعتی انجام می‌شود.

ملایی‌هزاروندی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک، دو مرکز جدید به تعداد این مراکز افزوده خواهد شد و سال گذشته ۱۴۲ هزار و ۲۴۵ نفرساعت آموزش مهارتی در مراکز جوار و بین کارگاهی برای ارتقای مهارت شاغلان برگزار شده است.