مدیر پژوهش، فناوری و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر ضرورت حمایت هوشمندانه از شرکتهای دانشبنیان، توسعه فناوریهای بومی و ایجاد زنجیرهای پایدار در صنعت پتروشیمی بهمنظور تحقق سهم ایران در بازارهای منطقهای و جهانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «قدرتالله نصیری» با بیان اینکه حمایت هدفمند از شرکتهای دانشبنیان فعال در بخشهای مختلف صنعت باید مورد توجه تمام فعالان صنعت قرار گیرد، گفت: وقتی با برخی از شرکتهای کوچک و دانشبنیان گفتوگو داریم، متوجه میشویم مشکل اصلی آنها تأمین مواد اولیه است و در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی باید نگاه حمایتی از شرکتهای کوچک نهادینه شود.
وی افزود: این نگاه حمایتی باید در قالب یک نقشه راه مدون پیش برود. در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای توسعه صنایع تکمیلی نقشه راهی تعریف شده که اکنون زمان عملیاتیسازی آن فرا رسیده است. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از اصلیترین وظایف، توسعه صنایع پاییندستی است. این موضوع بدون توجه به فناوری امکانپذیر نیست، بنابراین باید برای ارتقا و بومیسازی فناوری در این بخش راهکارهای مشخصی ارائه شود.
همافزایی دولت و صنعت
مدیر پژوهش، فناوری و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اهمیت حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور، گفت: این حمایتها افزون بر رشد تولید داخلی، میتواند زمینهساز حضور پررنگتر ایران در بازارهای منطقهای شود، اگر جوانان خلاق و شرکتهای نوآور را ترغیب کنیم، تسهیلات لازم را در اختیارشان قرار دهیم و از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی بهرهمند شویم، در مدت کوتاهی شاهد گسترش قابل توجه بازارهای منطقهای خواهیم بود. این موضوع نهتنها برای اقتصاد ملی ارزشمند است، بلکه فرصتهای اشتغالزایی قابل توجهی نیز ایجاد میکند.
نصیری با اشاره به مسئولیتهای کلان شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: رسالت اصلی شرکت در سه محور خلاصه میشود. نخست، حضور و تثبیت شرکتهای ایرانی در بازارهای منطقهای و بینالمللی دوم، انتخاب فناوریهای مناسب و کمک به بقای شرکتهای بزرگ پتروشیمی در سطح جهانی و سوم، اشتغالزایی گسترده برای جوانان کشور. برای تحقق این اهداف باید همافزایی میان دولت، صنعت و نهادهای پشتیبان مانند صندوقهای نوآوری تقویت شود.
وی بیان کرد: امروز صنعت پتروشیمی تنها در بخش تولید خلاصه نمیشود. بقا و رقابت در بازارهای بینالمللی نیازمند فناوریهای نوین، محصولات متنوع و توجه به بازارهای پاییندستی است. این حوزهها جایی است که دانشبنیانها میتوانند نقشآفرینی جدی داشته باشند و باید بسترسازی کنیم تا صدای آنها شنیده شود.