فراخوان ثبت نام بیست و سومین جشنواره تولیدملی-افتخارملی در سال ۱۴۰۴
افتخار ملی بیست و سومین جشنواره تولید ملی -افتخار ملی در اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۴ برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدای و سیمای کهگیلویه و بویراحمد به اطلاع کلیه فعالان بخش معدن، صنعت و فنی و مهندسی می رساند:
- آخرین مهلت ثبت نام حداکثر ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴
- لطفا به نکات ضروری زیر توجه فرمایید:
-رعایت کامل شرایط عمومی و اختصاصی درج شده در فرم مشخصات متقاضی و ثبت نام
-ارائه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز
-ارسال فیش واریزی
- جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت راهنماییهای تخصصی، در ساعات اداری با شماره ۸۸۹۷۱۸۴۲ - ۰۲۱، تماس برقرار کنید.