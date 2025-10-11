به گزارش خبرگزاری صدای و سیمای کهگیلویه و بویراحمد به اطلاع کلیه فعالان بخش معدن، صنعت و فنی و مهندسی می رساند:

- آخرین مهلت ثبت نام حداکثر ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴

- لطفا به نکات ضروری زیر توجه فرمایید:

-رعایت کامل شرایط عمومی و اختصاصی درج شده در فرم مشخصات متقاضی و ثبت نام

-ارائه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز

-ارسال فیش واریزی

- جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت راهنمایی‌های تخصصی، در ساعات اداری با شماره ۸۸۹۷۱۸۴۲ - ۰۲۱، تماس برقرار کنید.