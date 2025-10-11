در نشست اعضای ستاد کنگره حضرت امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان با نقش آ آفرینی دانش آموزان با عنوان" آفتاب امید" بر ادامه راه و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در این نشست شهدا را سرمایههای راهبردی نظام اسلامی دانست و به نقش تاریخی مردم استان در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی اشاره کرد.
مهدی زندیه وکیلی گفت: استان مرکزی با تقدیم شش هزار و ۲۰۰ شهید الا مقام همواره در صف نخست دفاع ارزشهای اسلامی قرار داشته و این افتخار باید به درستی برای نسلهای آینده نشان داده شود.
استاندار مرکزی همچنین با تاکید بر نقش نسل جوان در ادامه مسیر شهدا افزود: باید راه شهدا برای جوانان ترسیم شود که این وظیفهای است که کنگره شهدا برعهده دارد.
فرمانده سپاه روح الله هم در این نشست به تشریح ابعاد کنگره شهدا پرداخت و گفت: شروع فرآیند اجرای کنگره از پنجم مرداد امسال آغاز شده و جهتگیری استان در کنگره شهدا تمرکز بر روی قشر جوان و نوجوان به خصوص دانش آموزان است که در دستور کار قرار گرفته است.
سردار مرتضی ابومهدی افزود: موضوع کنگره در بخشهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، اقتصادی و هنری است تا همه اقشار جامعه در کنگره حضور داشته و بتوانند نقش آفرینی کنند.
او زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین مسیر نورانی شهدا برای نسل جوان را از اهداف برگزاری این کنگره عنوان کرد.
در پایان احکام مسئولان کنگره اهدا و از نشان کنگره رونمایی شد.