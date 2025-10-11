پخش زنده
نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای فنی و قانونی برای سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن ایران گفت: مسیر حضور سرمایهگذاران مالزیایی در ایران هموار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، رئیس خانه معدن ایران در دیدار با سفیر مالزی درتهران گفت: زیرساختهای لازم برای حضور سرمایهگذاران مالزیایی در بخش معدن کشور فراهم است.
محمدرضا بهرامن درنشست با خیری عمر، سفیر مالزی در تهران، که به همراه هیئتی از سرمایهگذاران مالزیایی در خانه معدن ایران حضور یافته بود، گفت: ایران ظرفیتهای گستردهای در حوزه اکتشاف، استخراج، فرآوری و ایجاد ارزشافزوده در بخش معدن دارد .
وی با اشاره به تجربه همکاری ایران با سرمایهگذاران کشورهای مختلف از جمله روسیه و گرجستان، افزود: شرکتهای مالزیایی نیز میتوانند با اطمینان وارد بازار معدنی ایران شوند و از فرصتهای موجود در این بخش بهرهمند شوند.
رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر لزوم افزایش شناخت فعالان اقتصادی مالزی نسبت به توانمندیهای معدنی کشور، گفت: یکی از اقدامات خانه معدن ایران، معرفی ظرفیتها و اطلاعرسانی درباره قوانین، مقررات و الزامات سرمایهگذاری در این بخش است تا بستر همکاریهای بینالمللی تسهیل شود.
بهرامن همچنین بازدید هیئت مالزیایی از معادن ایران را اقدامی مؤثر برای آشنایی با فرصتهای سرمایهگذاری دانست و خاطرنشان کرد: زیرساختهای فنی و قانونی لازم برای حضور سرمایهگذاران خارجی در بخش معدن ایران فراهم است.