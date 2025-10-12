به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در جهان را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ایستادن بر بام وزنه‌برداری جهان و اهتزاز پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، افتخار بزرگی است که برای دومین بار توسط جوانان ایران‌زمین در حافظه ملت ایران نقش بست.

این قهرمانی بار دیگر نشان داد که ایران و ایرانی ظرفیت فتح قله‌های دست نیافتنی را در تمامی زمینه‌ها دارد و تلاش و ایمان توأمان در کنار انضباط، اراده و دانش ایرانی، تمام آنچه که یک ملت از فرزندان خود توقع دارد را در دسترس قرار می‌دهد.

بازوان پرتوان قهرمانان وزنه‌برداری، بذر امید به آینده را در دل مردم می‌نشاند و افتخار آنان، غرور ملی و سربلندی را در بین ملت‌های جهان به ارمغان می‌آورد و این جز افتخار سربازی وطن نیست و نخواهد بود.

این افتخار ارزشمند را به قهرمانان، مربیان و تمامی دست‌اندرکاران تیم ملی وزنه‌برداری و نیز به ملت شریف ایران صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون و استمرار درخشش فرزندان این سرزمین را در میادین جهانی مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی