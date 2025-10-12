دو نفر از مصدومان حادثه انفجار کوره کارخانه فروسیلیس دامغان به بیمارستان سوانح سوختگی ساری و تهران اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یکی از مصدومان حادثه انفجار کوره کارخانه فروسیلیس دامغان به بیمارستان سوانح سوختگی ساری اعزام شد.

ظهر شنبه نوزدهم مهر ماه حادثه انفجار در کوره کارخانه فروسیلیس ذامغان ۳ مصدوم با درجات مختلف سوختگی بر جای گذاشت.

کارن یحیایی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: میزان سوختگی کارگران آسیب‌دیده به ترتیب ۹۰، ۴۰ و ۳۰ درصد اعلام بود .

وی افزود: تیم‌های درمانی بیمارستان ولایت دامغان با انجام اقدامات تثبیت سازی اولیه، ۲ مصدوم را به بیمارستان‌های ساری و تهران اعزام کردند و یک نفر از مصدومان هم از بیمارستان ترخیص شد.