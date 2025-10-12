سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به نامه کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد که صادرات کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون نشان و برند ایران امکان‌پذیر است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری در ادارات کل تابعه و بر اساس شیوه‌نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی انجام می‌شود.

سازمان ملی استاندارد تاکید کرده است که صادرکنندگان می‌توانند پس از ارائه درخواست و رعایت رویه‌های مقرر، کالاهای خود را بدون نشان و برند ایران صادر کنند.

این تصمیم در راستای تسهیل صادرات و حمایت از صادرکنندگان ایرانی اتخاذ شده و زمینه همکاری بهتر با بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند.