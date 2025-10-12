به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ وضعیت تولید سه خودروساز ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در سامانه کدال نشان می‌دهد که این خودروسازان در نیمه نخست امسال در مجموع ۵۶ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودرو کمتر از مدت مشابه سال گذشته تولید کردند.

این سه خودروساز از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه در مجموع ۴۰۴ هزار و ۴۶۱ دستگاه خودرو تولید کردند در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۴۶۰ هزار و ۷۶۳ دستگاه خودرو تولید کرده بودند.

براین اساس؛ هر چند دو خودروساز کشور با کاهش تولید روبرو بودند اما وضعیت تولید ایران خودرو در سامانه کدال نشان می‌دهد که تولید این خودروساز در ۶ ماه نخست امسال با رشد ۸.۸ درصدی روبرو بوده است.

گروه صنعتی ایران خودرو در نیمه نخست امسال ۲۶۳ هزار و ۴۶۸ دستگاه انواع خودرو تولید کرده است در حالی که تولید این خودروساز در مدت مشابه سال گذشته ۲۴۱ هزار و ۹۵۷ دستگاه خودرو بوده است.

بررسی تولید این گروه صنعتی در مقایسه با ماه گذشته نیز نشان دهنده رشد بوده است به گونه ای که این شرکت در پنج ماه امسال، سه هزار و ۸۲۵ دستگاه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش تولید داشته است.

براساس این گزارش، در گروه پژو ۸۰ هزار و ۸۸۰ دستگاه، خودروی سورن ۷۰ هزار و ۸۱۰ دستگاه، خودروی دنا ۴۲ هزار و ۴۵ دستگاه، خودروی تارا ۴۰ هزار و ۱۳۴ دستگاه، خودروی رانا ۶ هزار و ۲۶۲ دستگاه، خودروی هایما ۱۰ هزار و ۷۶۲ دستگاه و سایر محصولات ۱۲ هزار و ۵۷۵ دستگاه را تولید کرده است که پژو با ۸۰ هزار و ۸۸۰ و سورن با ۷۰ هزار و ۸۱۰ دستگاه بیشترین سهم تولید را داشته است و کمترین تولید به گروه رانا اختصاص دارد.

این خودروساز در ۶ ماه نخست سال گذشته موفق به افزایش تولید ۲۱ هزار و ۵۱۱ دستگاه خودرو شده است. میزان خودرو‌های تجاری نشده این شرکت، از ابتدای امسال تا کنون هزار و ۱۹۸ دستگاه ثبت شده است.

کاهش ۳۵ درصدی تولید خودرو در سایپا

شرکت سایپا دومین خودروساز کشور در فصل تابستان روند نزولی در تولید را تجربه کرد، هر چند در فصل بهار با رشد یک درصدی تولید رو‌به‌رو بود؛ بررسی روند تولید این شرکت در سامانه کدال نشان می‌دهد که در ۶ ماه امسال ۱۰۹ هزار و ۶۱۹ دستگاه تولید کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۶۰ هزار و ۷۹۸ دستگاهی یعنی معادل ۳۵.۶ درصد کاهش روبروست.



براساس گزارش سامانه کدال از شرکت سایپا، در ۶ ماه نخست امسال گروه X ۲۰۰ (تیبا، کوئیک، ساینا) ۶۸ هزار و ۷۰۳ خودرو تولید کرده است همچنین ۱۵ هزار و ۸۹۲ دستگاه خودروی شاهین تولید شد. تولید وانت ۱۵۱ نیز در ۶ ماه امسال به حدود ۱۷ هزار و ۹ دستگاه رسید.



کاهش تولید ۳۴ درصدی خودرو در پارس خودرو

بررسی تولید پارس خودرو به عنوان شرکت‌ زیر مجموعه سایپا در ۶ ماه نخست امسال نشان می‌دهد که سهم تولید خودرو به ۳۱ هزار و ۵۵۴ دستگاه رسیده است. تولید این خودروساز امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۶ هزار و ۸۳۵ دستگاه تولید خودرو را نشان می‌دهد که بیشترین سهم تولید به خودرو‌های گروه Q ۲۰۰ با ۲۴ هزار و ۵۹۵ دستگاه اختصاص دارد و در بخش خودروی سهند ۶ هزار و ۷۲۶ دستگاه تولید شده است.

امسال شرکت پارس خودرو تولید نسخه مونتاژی کراس اوور چانگان CS ۳۵ پلاس با نام ۴۲۱ P را شروع کرده است که در ۶ ماه امسال ۲۳۳ دستگاه از این مدل مونتاژ کرده است.



براساس این گزارش؛ تولید ساینا s و کوئیک معمولی در ۶ ماه نخست سال گذشته به ترتیب ۹ هزار و ۷۳۲ دستگاه و هزار و ۲۳۴ دستگاه خودرو بوده است اما امسال این خودرو‌ها تولید نشده است.