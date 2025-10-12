

به گزارش به گزارش خبرگراری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ علی امانی گفت:در پی وقوع يک فقره سرقت احشام در مناطق روستايی کوهدشت، رسیدگی به موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کوهدشت افزود:مأموران انتظامی و پليس آگاهی در ع ملياتی ضربتی دو سارق را شناسايی و دستگير کردند.