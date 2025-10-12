دستگيری سارقان احشام در کوهدشت و دلفان لرستان
فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگيری دو سارق و کشف ۱۸ رأس گوسفند سرقتی در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگراری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ علی امانی گفت:در پی وقوع يک فقره سرقت احشام در مناطق روستايی کوهدشت، رسیدگی به موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس این شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی کوهدشت افزود:مأموران انتظامی و پليس آگاهی در عملياتی ضربتی دو سارق را شناسايی و دستگير کردند.
سرهنگ امانی گفت: متهمان در تحقيقات پليسی به جرم خود اعتراف و ۱۸ رأس گوسفند سرقتی از آنان کشف شد.
همچنین سرهنگ بهروز بازوند فرمانده انتظامی دلفان از دستگيری دو سارق احشام در اين شهرستان خبر داد و به دامداران توصيه کرد محل نگهداری احشام را به سيستم های پيشگيری از سرقت مجهز کنند و از ورود افراد غريبه که به عنوان مشتری قصد بررسی محل نگهداری احشام و طرح ريزی نقشه سرقت را دارند، جلوگيری کنند.