دبیر هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور گفت: برای نخستین بار، اختیار بررسی درخواستهای اعضای هیئت علمی به استانها واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای جلال ایوبینژاد در تشریح اقدامات انجامشده در فصل بررسی درخواستهای مأموریت و انتقال اعضای هیئت علمی اظهار داشت: یکی از مهمترین تغییرات در دستورالعمل جدید نسبت به سالهای گذشته، تفویض اختیار به استانها در موضوع بررسی این درخواستها است.
وی افزود: با تأکید ریاست دانشگاه و تصویب هیئت اجرایی، برای نخستین بار تمامی درخواستهای اعضای هیئت علمی توسط استانهای مبدأ و مقصد بررسی و نتایج در هیئت اجرایی مطرح شد.
دبیر هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور ادامه داد: استانها نیز بر اساس شاخصهای اعلامی هیئت و نیاز مراکز و واحدهای خود، نسبت به تأیید یا رد تقاضاهای واصله اقدام کردند و نظرات آنها به عنوان مرجع تصمیمگیری در سطح استان، در هیئت اجرایی مورد تطبیق و بررسی نهایی قرار گرفت.
ایوبینژاد با اشاره به اهمیت نقش استانها در این فرآیند گفت: این رویکرد نشاندهنده توجه مدیریت کلان دانشگاه به تمرکززدایی و تقویت تصمیمگیری در سطوح استانی است.
دبیر هیئت اجرایی جذب در ادامه از برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسات فشرده و مداوم برای بررسی بیش از ۴۰۰ درخواست خبر داد و افزود: تمامی پروندهها در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و رأی نهایی صادر و ابلاغ شد.
به گفته وی، تنها حدود ۱۵ درصد از موارد خارج از نظر استانها در هیئت اجرایی مطرح و تصمیمگیری شده که پیشبینی میشود با اصلاحات آتی در دستورالعمل، این میزان کاهش یابد.
ایوبی نژاد یکی از ویژگیهای برجسته امسال را جلوگیری از تصمیمگیری مدیران درباره مأموریت یا انتقال خود دانست و تصریح کرد: با تدابیر ریاست دانشگاه و هیئت اجرایی جذب، هیچیک از مدیران دانشگاه مجاز به ارسال درخواست مأموریت یا انتقال خود بهصورت همزمان با سایر اعضای هیئت علمی نبودهاند تا اطمینان از عدالت در بررسی درخواستها حفظ شود.
دبیر هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور ابراز امیدواری کرد ، با اقدامات صورتگرفته، رضایت اعضای هیئت علمی بیش از پیش جلب شده و مسیر اصلاح و بهبود فرآیندها تداوم یابد.