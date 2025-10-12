چهار هزار و 351 عدد تابلو و علائم در محور‌های مواصلاتی خراسان جنوبی نصب و جانمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۲۲ متر مربع تابلو اطلاعاتی بهسازی و نصب شده، که این اقدام برای افزایش ایمنی سفر‌ها و بهبود شرایط ترافیکی در جاده‌ها انجام می‌شود.

فرخی با اشاره به شست و شو و تنظیف ۱۶ هزار و ۸۷۰ عدد تابلو و علائم از ابتدای سال جاری افزود: با توجه به اهمیت تابلو و علائم در راهنمایی رانندگان و مسافران، شستشوی تابلو‌ها و تعمیر یا تعویض علائم آسیب دیده در دستور کار این ادره کل قرار دارد که این عملیات شامل شست و شو تابلو‌های راهنمایی، اصلاح محل نصب آن هاو همچنین نصب تابلو‌های جدید در نقاط مورد نیاز است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: این اقدامات برای کاهش حوادث جاده‌ای و ارتقای سطح خدمات به مسافران انجام می‌شود.