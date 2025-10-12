مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی، از وقوع دو سانحه رانندگی در محور اشنویه – ارومیه با ۱ فوتی و ۵ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حمید محبوبی افزود: در حادثه نخست، یک دستگاه وانت پیکان در محدوده روستای صادق‌آباد واژگون و به دره سقوط کرد که این حادثه متأسفانه یک فوتی و یک مصدوم بر جا گذاشت. مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه امدادی به مرکز درمانی منتقل شد و فرد فوتی نیز بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد..

به گفته وی در حادثه دوم، ساعت ۲۰:۱۵ همان روز، در محدوده روستای بیژن‌آباد، یک دستگاه پژو با پراید برخورد کرد که در پی آن ۴ نفر مصدوم شدند.

نجاتگران پایگاه امداد و نجات «عین‌الروم» شهرستان اشنویه بلافاصله به محل اعزام و مصدومین را پس از اقدامات پیش‌بیمارستانی به مراکز درمانی انتقال دادند.