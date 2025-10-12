صدا و سیمای خراسان جنوبی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، با تولید و پخش بیش از هزار و ۷۰۰ دقیقه برنامه متنوع در حوزه‌های سیما، صدا، خبر و فضای مجازی، به معرفی خدمات و تلاش‌های سبزپوشان نظم و امنیت پرداخت.

تولید و پخش ۱۷۰۰ دقیقه برنامه به مناسبت هفته نیروی انتظامی در صدا و سیمای خراسان جنوبی

تولید و پخش ۱۷۰۰ دقیقه برنامه به مناسبت هفته نیروی انتظامی در صدا و سیمای خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاونت سیما با تولید و پخش هزار و ۱۵۰ دقیقه برنامه ویژه از جمله گفت‌و‌گو با سردار شجاعی‌نسب فرمانده انتظامی استان، رئیس پلیس راهور، رییس پلیس راه و دیگر مسئولان انتظامی، به تبیین دستاورد‌ها و خدمات نیروی انتظامی در نقاط مختلف استان پرداخت.

حضور مهمانان مختلف از مجموعه نیروی انتظامی در برنامه‌های روتین شبکه سیمای خاوران همچون صبحانه، شبانه، پرسمان، پخش زنده حضور نیرو‌های انتظامی در مدارس و نیز پخش زنده دعای ندبه و نماز جماعت از مراکز انتظامی، از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه‌ها بود.

پخش مستندها، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی مرتبط با موضوع پلیس، گزارش‌ها و موشن‌گرافیک‌های آموزشی نیز از دیگر تلاش‌های سیمای خاوران در این هفته به شمار می‌رفت.

معاونت صدا نیز با اختصاص ۵۵۰ دقیقه از برنامه‌های پرشنونده و روتین رادیویی خود به موضوع هفته نیروی انتظامی از جمله برنامه‌های پیام امروز، رادیو شب، صبح شرقی و پرسمان ضمن تقدیر از زحمات نیرو‌های خدوم انتظامی، فعالیت‌ها و اقدامات آنان را برای مخاطبان بازگو کرد.

در این رابطه، معاونت خبر صدا و سیما نیز با تولید و پخش ۱۰ گزارش و خبر تلویزیونی، اقدامات نیروی انتظامی در حوزه‌های پیشگیری، امنیت اجتماعی و خدمات عمومی را به‌صورت گسترده پوشش داد.

در حوزه فضای مجازی نیز، با انتشار پوسترها، استوری‌ها و کلیپ‌های گزارشی، تلاش‌های نیروی انتظامی در مسیر حفظ نظم و امنیت اجتماعی به‌صورت هدفمند در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داده شد.