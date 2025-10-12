به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: سرود «رد پای کودکی» به‌عنوان اثری فرهنگی و تربیتی، با هدف بازتاب مفاهیم بنیادین تربیت اسلامی ـ ایرانی و ترویج ارزش‌های اصیل در میان نسل نو تولید شده است.

آقاسی با اشاره به اینکه این سرود براساس یک کار پژوهشی که با مطالعه و واکاوی بیانات مقام معظم رهبری در حوزه کودک و نوجوان و تأکیدات ایشان درباره ایمان، هویت و پرورش نسلی مؤمن، امیدوار و خلاق تولید شده است، ادامه داد: «عزم و اراده»، «توجه به ایمان در تربیت»، «شهیدان به‌عنوان والاترین الگو»، «پاکی و صداقت کودکان» و «استحکام هویت اسلامی و ایرانی» به‌عنوان محور‌های اصلی سرود رد پای کودکی است.

وی ادامه داد: سرایش شعر این اثر بر عهده ثریا عبدی، شاعر و مربی ادبی کانون خوزستان بود و آهنگسازی آن را محمدامین مولاپور انجام داد. همچنین گروه سرود «پرواز نغمه‌ها» با سرپرستی زینب رفعتیان، مربی فرهنگی کانون، اجرای اثر را بر عهده داشتند. این گروه متشکل از هجده کودک ۴ تا ۱۱ ساله است که با لباس‌هایی به رنگ سبز و سفید ـ نماد رویش، صلح و پاکی ـ به اجرای اثر پرداختند.