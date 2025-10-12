به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی به شرح زیر است:

"خبر درگذشت هنرمند پیشکسوت، آقای محمد کاسبی، موجب تأسف و تأثر عمیق جامعه فرهنگ و هنر شد.

ایشان با سال‌ها حضور خلاقانه در تئاتر، سینما و تلویزیون و با نقش‌آفرینی‌های به‌یادماندنی، تصویری شریف و مردمی از هنر ایران بر جای گذاشت و در کنار آن، برای تربیت نسل‌های جوان و پاسداری از ارزش‌های فرهنگی این سرزمین کوشید.

اینجانب این ضایعه را به خانواده گرامی ایشان، همکاران هنرمند و مردم فرهنگ‌دوست ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌کنم.

روحش شاد و یادش ماندگار. "

گفتنی است، محمد کاسبی، متولد ۴ خرداد ۱۳۳۰ در تهران، تحصیلات خود را در دبستان رازی و دبیرستان‌های الهی، فاتح و رستاخیز به پایان رساند و در سال ۱۳۵۰ دیپلم گرفت. او از ۱۳ سالگی فعالیت هنری خود را با تئاتر در کاخ جوانان آغاز کرد و از سال ۱۳۵۰ به اداره تئاتر تهران پیوست.

«خوش رکاب»، «خوش غیرت»، «صاحبدلان»، «رعنا»، «سه دونگ سه دونگ»، «بچه مهندس» از جمله آثار تلویزیونی مرحوم کاسبی است.

از آثار نمایشی وی هم می‌توان به نمایشنامه‌های «زالو و بایگانی» اشاره کرد که دومی در تئاتر شهر اجرا شد و در جشنواره کتاب دفاع مقدس تقدیرنامه گرفت. او همچنین فیلمنامه‌هایی، چون «شنا در زمستان»، «قاصد»، «شته‌ها»، «راز سهراب» و «خانه» را نوشته و کارگردانی کرده است.

وی برای بازی در فیلم‌هایی همچون «بدوک» که در سال ۱۳۷۰ و «دیوار» که در سال ۱۳۸۶ اکران شد، نامزد دریافت جایزهٔ فیلم فجر شده است. علاوه بر این، او برای بازی در فیلم «پدر» که در سال ۱۳۷۴ ساخته شده بود، جایزه فیلم فجر را به دست آورده است.

«مریم مقدس»، «نفوذی»، «آسمان هشتم» و «حمله به اچ ۳» از دیگر آثار سینمایی مرحوم کاسبی است.