ویترین اقتصاد جنوب کشور گشوده شد
گشایش شیراز اکسپو ۲۰۲۵
اکسپو ۲۰۲۵ ویترین اقتصاد جنوب کشور گشوده شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس با اعلام این خبر گفت: این رویداد میتواند نقطه عطفی در توسعه تعاملات اقتصادی منطقه باشد.
محسن نهاوندی افزود : این نمایشگاه فرصتی است برای معرفی ظرفیتهای صنعتی، صادراتی و فناورانه جنوب کشور که انتظار میرود مورد استقبال گسترده فعالان اقتصادی و متخصصان قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس با بیان اینکه شیراز اکسپو بستری برای همافزایی میان بخشهای تولیدی و فناورانه کشور است، تاکید کرد: این نمایشگاه، ویترین توانمندیهای صنعتی و اقتصادی جنوب ایران محسوب میشود.
نهاوندی با اشاره به اهداف برگزاری شیراز اکسپو اضافه کرد: این رویداد تلاش دارد تا ضمن ایجاد پیوند میان استانهای جنوبی با سایر مناطق اقتصادی کشور، مسیر توسعه سرمایهگذاری و صادرات غیرنفتی را تقویت کند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس افزود: شیراز اکسپو نماد آمادگی جنوب کشور برای حضور فعالتر در عرصه اقتصاد ملی و بینالمللی است و میتواند الگویی موفق از همکاری منطقهای در مسیر رشد اقتصادی ایران باشد.
نمایشگاه بینالمللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در شیراز برپاست .