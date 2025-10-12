اجرای پویش ملی سلامت دهان و دندان در مدارس لرستان
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت:پویش ملی سلامت دهان و دندان همزمان با سراسر کشور،در مدارس استان آغاز شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت:پویش ملی سلامت دهان و دندان تا ۲۴ مهرماه جاری با گروه هدف دانشآموزان ابتدای در مدارس استان برگزار میشود.
وی افزود: افزایش آگاهی عمومی دانشآموزان، ارتقای رفتارهای پیشگیرانه و آموزش بهداشت دهان و دندان در مدارس و خانوادهها از اهداف اجرای این پویش ملی است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: یکی از مهمترین محورهای این پویش، تمرکز بر گروه سنی دانشآموزان مقطع ابتدایی است تا رفتارهای صحیح بهداشتی از سنین پایین در کودکان نهادینه شود.
دکتر الهام نوری زاده رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد هم گفت:اجرای پویش ملی سلامت دهان و دندان گامی مهم برای آگاهی بخشی جامعه و دانش آموزان است.