رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با توجه به افزایش غیرمتعارف واردات طلا و بروز ابهامات در بازگشت ارزهای صادراتی، محدودیتهای جدیدی در این زمینه اعمال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اعلام کرد: سال گذشته صادرکنندگان مجاز بودند برای رفع تعهد ارزی، بهجای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، طلا وارد کنند؛ اما با افزایش حجم واردات و زیان ناشی از تبدیل ارز به طلا، بانک مرکزی اعلام کرد ادامه این روند ضرورتی ندارد.
وی افزود: سیاست جدید با هدف شفافسازی عملکرد صادرکنندگان و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در شبکه اجاره شمش طلا اجرا میشود و از این پس رفع تعهد ارزی باید صرفاً از مسیرهای رسمی ارزی انجام گیرد.