معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از اهدای جوایز ویژه از جمله خودروی پژو ۲۰۷ به برندگان قرعه‌کشی مدیریت مصرف برق در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیاوش کریمی با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف برق به دلیل استفاده گسترده از وسایل سرمایشی در دمای بالای ۵۰ درجه تاکید کرد: مدیریت بهینه مصرف برق تنها با همکاری فعال مشترکان ممکن است؛ همانگونه که تاکنون این همکاری در کاهش مصرف برق نقش بسیار مهمی در پایداری شبکه داشته است.

وی افزود: هوشنگ مویسات از آبادان و گنجه محمدوند از دزفول که به عنوان برندگان قرعه‌کشی مدیریت مصرف برق معرفی و خودرو‌های خود را دریافت کردند، نمونه‌ای از همکاری خوب مشترکان در مدیریت مصرف برق بوده است و شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با ارائه این ۲ دستگاه خودرو، نقش خود را در ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و تشویق مشترکان به صرفه‌جویی در برق ایفا کرد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ادامه داد: تابستان هر سال، با اجرای برنامه‌های گسترده فرهنگ‌سازی و همراهی مطلوب مشترکان، مصرف برق استان را به شکل قابل توجهی کنترل می‌کنیم و این همکاری با اجرای سیاست‌های تشویقی متنوع جبران می‌شود.

کریمی با بیان اینکه حتی خاموش کردن یک لامپ می‌تواند به کاهش مصرف برق کمک کند خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بخش خانگی حدود ۸۰ درصد مصرف برق استان را به خود اختصاص داده، نقش مشترکان خانگی بسیار برجسته است.

وی تاکید کرد: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از تمامی مشترکان دعوت می‌کند تا با ادامه رعایت الگوی مصرف و کاهش مصرف، در طرح‌های تشویقی آینده شرکت کرده و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان اظهار کرد: وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت توزیع برق خوزستان بر این باورند که تشویق مشترکان در مدیریت مصرف برق، نقش مهمی در افزایش همکاری‌ها دارد.

وی یاداور شد: در این راستا، جوایزی شامل وسایل خانگی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان، اینترنت همراه، جوایز نقدی ۱۰ میلیون ریالی و جایزه ویژه خودروی پژو ۲۰۷ تعیین و به برندگان هر بخش تقدیم شد.