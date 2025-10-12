به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان سیریک گفت: میانگین برداشت محصول۸۰ تا صد تن در هکتار است.

مرتضی کیمیایی افزود: ارقام کشت شده باسیما، برنتا و گوجه گیلاسی است.

وی گفت: محصول برداشت شده به استا‌نهای تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان و در صورت فراهم بودن شرایط صادرات به کشور‌های عراق و افغانستان صادر می‌شود.

کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان سیریک گفت: به علت آب و هوا و نوع خاک شهرستان سیریک، رنگ و طعم گوجه تولیدی بهتر از گوجه‌های موجود است.

کشت در سه مرحله تا آذر ادامه دارد و برداشت نیز از دی ماه آغاز می‌شود.

به گفته کشاورزان سیریکی، بسته به سطح زیرکشت آبیاری روزانه بین۲۰ دقیقه تا یک ساعت و بصورت قطره‌ای صورت می‌گیرد.