کشاورزان سیریکی کشت گوجه فرنگی در۸۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان سیریک گفت: میانگین برداشت محصول۸۰ تا صد تن در هکتار است.
مرتضی کیمیایی افزود: ارقام کشت شده باسیما، برنتا و گوجه گیلاسی است.
وی گفت: محصول برداشت شده به استانهای تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان و در صورت فراهم بودن شرایط صادرات به کشورهای عراق و افغانستان صادر میشود.
کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان سیریک گفت: به علت آب و هوا و نوع خاک شهرستان سیریک، رنگ و طعم گوجه تولیدی بهتر از گوجههای موجود است.
کشت در سه مرحله تا آذر ادامه دارد و برداشت نیز از دی ماه آغاز میشود.
به گفته کشاورزان سیریکی، بسته به سطح زیرکشت آبیاری روزانه بین۲۰ دقیقه تا یک ساعت و بصورت قطرهای صورت میگیرد.