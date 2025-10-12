جاده منتهی به شهرک صنعتی یزد با مشارکت چند دستگاه اجرایی، به زودی بهسازی و روکش آسفالت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزیزد، جاده منتهی به شهرک صنعتی یزد که سال‌هاست یکی از مسیر‌های پررفت‌وآمد و پرچالش استان به شمار می‌رود، به‌زودی با مشارکت چند دستگاه اجرایی از جمله راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شهرداری یزد و شرکت شهرک‌های صنعتی استان بهسازی و روکش آسفالت خواهد شد.

فلاح‌زاده، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد، در تشریح وضعیت این مسیر گفت: «این جاده در ابتدا تنها برای دسترسی واحد‌های مستقر در شهرک صنعتی احداث شد، اما طی سال‌های اخیر، دستگاه‌ها و مراکز متعددی از آن استفاده می‌کنند. از آنجا که مسیر خارج از محدوده شهر است، ما قانوناً نمی‌توانیم به‌تنهایی برای تعمیر و نگهداری آن هزینه کنیم. با این حال، شرکت شهرک‌ها سهم خود را برای مشارکت در پروژه پذیرفته و منابع لازم برای روکش آسفالت را پیش‌بینی کرده است.»

وی افزود: «متأسفانه سایر دستگاه‌های مسئول هنوز تعهدات خود را به‌طور کامل انجام نداده‌اند، اما با ادامه هماهنگی‌ها امیدواریم عملیات اجرایی در سال جاری آغاز شود.»

رستگاری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، نیز با بیان اینکه این مسیر در شبکه رسمی جاده‌ای کشور ثبت نشده و در زمره‌ی راه‌های اختصاصی صنعتی محسوب می‌شود، گفت: «برای این محور ردیف اعتباری استانی یا ملی تعریف نشده است. با این حال، در نشست اخیر کارگروه هماهنگی عمرانی استان، توافق شد که تأمین قیر توسط راهداری انجام شود، شرکت شهرک‌های صنعتی هزینه‌ی پخت و آماده‌سازی مسیر را بر عهده گیرد و شهرداری یزد عملیات پخش آسفالت را اجرا کند.»

او افزود: «در حال حاضر فرآیند تأمین قیر و آماده‌سازی مناقصه در حال انجام است و با تأمین اعتبارات لازم، پیش‌بینی می‌کنیم عملیات بهسازی جاده در سال ۱۴۰۴ آغاز شود. با این وجود، تعیین متولی دائمی نگهداری مسیر ضروری است تا در آینده با مشکلات مشابه مواجه نشویم.»

طیبی، مدیر امور زیربنایی و حمل‌ونقل شهری شهرداری یزد، نیز در این‌باره گفت: «اگرچه جاده خارج از محدوده‌ی خدماتی شهرداری قرار دارد و طبق قانون مسئولیتی متوجه شهرداری نیست، اما با توجه به استفاده‌ی گسترده شهروندان، شهرداری اجرای عملیات آسفالت را پذیرفته است. با هماهنگی سایر دستگاه‌ها، مشکلی در انجام تعهدات شهرداری وجود ندارد.»

فرماندار یزد نیز در جمع‌بندی موضوع اظهار داشت: «توافقات اولیه برای اجرای پروژه حاصل شده است، اما به‌دلیل عدم تخصیص قیر از سوی راهداری، اجرای طرح به تعویق افتاده است. اکنون با پیگیری استانداری و دستگاه‌های مربوطه، تلاش می‌کنیم تأمین اعتبار و اجرای پروژه به‌صورت هدفمند انجام شود تا این مسیر مهم صنعتی و اقتصادی هرچه زودتر بهسازی شود.»

وی افزود: «با توجه به توسعه کاربری‌های اطراف جاده از جمله دانشگاه، پایانه غدیر و مراکز خدمات شهری، پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ی نزدیک این محدوده به طرح جامع شهری یزد الحاق شود و در آن صورت، شهرداری به‌عنوان متولی رسمی نگهداری مسیر تعیین خواهد شد.»