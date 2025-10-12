پخش زنده
استاندار خوزستان گفت: ۶۰۰ کلاس درس در قالب ۱۴۷ مدرسه با زیربنای بیش از ۵۰ هزار مترمربع، در مهرماه امسال در قالب نهضت عدالت آموزشی در استان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،محمدرضا موالیزاده در آیین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه اهواز در قالب طرح نهضت عدالت آموزشی که به صورت همزمان در کل کشور برگزار شد بیان کرد: در قالب نهضت عدالت آموزشی، ۶۸۱ طرح در مجموع چهار هزار و ۲۰۶ کلاس درس در استان تعریف شده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه مدارس کانکسی، سنگی و نیمهتمام نیز اقدامات موثر و تحولآفرینی انجام شده است افزود: با برنامهریزی منسجم و بسیج منابع، روند حذف مدارس کانکسی با سرعت چشمگیری در حال انجام است و تا پایان سال، تمامی این مدارس از سطح استان برچیده خواهند شد.
موالیزاده ادامه داد: همچنین در زمینه بازسازی و نوسازی مدارس سنگی، از ظرفیتهای ارزشمند مسئولیت اجتماعی صنایع، بنیاد علوی و بسیج سازندگی بهخوبی بهرهگیری شده است که نقش مهمی در تسریع تکمیل پروژههای آموزشی داشتند.
استاندار خوزستان افزود: طی یکسال اخیر بیش از یکهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تعهد خیری در استان برای ساخت مدرسه به ثبت رسید و بدون تردید، این همراهی و همافزایی میان دولت، خیرین و بخش خصوصی، آیندهای روشن را برای توسعه فضاهای آموزشی خوزستان رقم خواهد زد.
وی تاکید کرد: اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی خوزستان، ثمراتی درخشان و امیدآفرین به همراه داشته است و با اتکا به ظرفیتهای گستردهی موجود، از جمله صنایع بزرگ مستقر در استان، خیرین نیکوکارو افزایش قابل توجه اعتبارات ملی و استانی، افقی روشن و آیندهای پربار برای آموزش و پرورش این سرزمین پیش روی ماست.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان، نخستین مدرسه طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی که توسط رییس جمهور در سفر به خوزستان خشتگذاری شد مهر ماه امسال قابل بهرهبرداری اعلام کرده بود.