به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،محمدرضا موالی‌زاده در آیین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه اهواز در قالب طرح نهضت عدالت آموزشی که به صورت همزمان در کل کشور برگزار شد بیان کرد: در قالب نهضت عدالت آموزشی، ۶۸۱ طرح در مجموع چهار هزار و ۲۰۶ کلاس درس در استان تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه مدارس کانکسی، سنگی و نیمه‌تمام نیز اقدامات موثر و تحول‌آفرینی انجام شده است افزود: با برنامه‌ریزی منسجم و بسیج منابع، روند حذف مدارس کانکسی با سرعت چشمگیری در حال انجام است و تا پایان سال، تمامی این مدارس از سطح استان برچیده خواهند شد.

موالی‌زاده ادامه داد: همچنین در زمینه بازسازی و نوسازی مدارس سنگی، از ظرفیت‌های ارزشمند مسئولیت اجتماعی صنایع، بنیاد علوی و بسیج سازندگی به‌خوبی بهره‌گیری شده است که نقش مهمی در تسریع تکمیل پروژه‌های آموزشی داشتند.

استاندار خوزستان افزود: طی یکسال اخیر بیش از یکهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تعهد خیری در استان برای ساخت مدرسه به ثبت رسید و بدون تردید، این همراهی و هم‌افزایی میان دولت، خیرین و بخش خصوصی، آینده‌ای روشن را برای توسعه فضا‌های آموزشی خوزستان رقم خواهد زد.

وی تاکید کرد: اجرای نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی خوزستان، ثمراتی درخشان و امیدآفرین به همراه داشته است و با اتکا به ظرفیت‌های گسترده‌ی موجود، از جمله صنایع بزرگ مستقر در استان، خیرین نیکوکارو افزایش قابل توجه اعتبارات ملی و استانی، افقی روشن و آینده‌ای پربار برای آموزش و پرورش این سرزمین پیش روی ماست.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان، نخستین مدرسه طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی که توسط رییس جمهور در سفر به خوزستان خشت‌گذاری شد مهر ماه امسال قابل بهره‌برداری اعلام کرده بود.