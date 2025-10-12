به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد الله بخش افزود: این تسهیلات حمایتی برای اجرای طرح‌های آبزی‌پروری به بیش از ۴۱ نفر از بهره‌برداران در مناطق مختلف استان پرداخت شد.

وی گفت: این تسهیلات بانکی با هدف تامین تجهیزات موردنیاز، نوسازی مزارع و ارتقای بهره‌وری به بهره‌برداران و مجریان طرح‌های آبزی‌پروری پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی پرداخت شده نقش مؤثری در پایداری تولید داشته است، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری در طرح‌های آبزی پروری باعث توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار به ویژه در مناطق روستایی استان شده است.

مدیرکل شیلات استان اردبیل بیان کرد: علاوه بر این در ۶ ماه نخست امسال ادوات ترویجی و مکانیزاسیون به ارزش بیش از ۶ میلیارد ریال در قالب حمایت‌های غیرمستقیم به ۴۸ واحد پرورشی فعال در استان واگذار شده است.

الله بخش اضافه کرد: برنامه‌ریزی برای آموزش، ترویج فناوری‌های نوین و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف افزایش بهره‌وری، ایجاد زمینه اشتغال پایدار و رشد اقتصادی در مناطق روستایی استان نیز در دستور کار اداره کل شیلات استان قرار دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حمایت از بهره‌برداران و تسهیل دسترسی به منابع مالی از مهم‌ترین عوامل شتاب‌بخشی به رشد و توسعه آبزی‌پروری است، این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

استان اردبیل یکی از قطب‌های مهم پرورش و تولید ماهیان سردابی در کشور است و در سال گذشته ۱۵ هزار و ۱۷۵ تن انواع محصولات شیلاتی و آبزیان در این استان تولید شد.

۶۰ درصد تولیدات آبزیان استان اردبیل مربوط به ماهیان سردابی است.