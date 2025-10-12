پخش زنده
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: بخشی از مجموعه فرهنگی-تاریخی گلستان به سامانه استاندارد اعلام و اطفاء حریق خودکار مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، از تجهیز کتابخانه نسخ خطی و آلبوم خانه کاخ گلستان به سامانه استاندارد اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک با گاز FM۲۰۰ خبر داد و تأکید کرد این مخزن، نخستین مخزن نسخ خطی در حوزه میراث فرهنگی کشور است که به این شیوه محافظت میشود.
آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اعلام کرد: در سال گذشته، پروژهای تخصصی برای تجهیز کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان به سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک با نظارت مستقیم سازمان آتشنشانی، انجام شد.
او افزود: طبق اعلام سازمان آتش نشانی تهران، نخستین تائیدیه تخصصی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک با گاز FM۲۰۰ در تهران، برای این مخزن، صادر شده است.
امامی ادامه داد: با توجه به اهمیت حفاظت پیشگیرانه از اموال و آثار تاریخی و تجربه بحرانهای گذشته، آلبوم خانه کاخ گلستان به عنوان دومین بخش مجموعه نیز، به این سیستم مجهز شد. این بخش با ارزش بالای تاریخی خود شامل مجموعهای از آثار کمنظیر و مستندات تاریخی است که حفاظت از آن اهمیت ویژهای دارد.
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان همچنین تصریح کرد: طرح جامع سیستم اعلام و اطفاء حریق کاخ گلستان پیشتر در سال ۱۴۰۲ تهیه شده بود و فازهای اجرایی پروژهها مطابق این طرح در حال پیشرفت است.
او خاطرنشان کرد: این اقدامات این اطمینان را میدهد که کاخ گلستان در برابر حوادث غیر مترقبه احتمالی، محافظت کامل داشته و استانداردهای ایمنی و حفاظت از میراث فرهنگی در آن رعایت شده است.