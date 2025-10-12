پخش زنده
گروه پزشکان جهادگر با حضور در روستای جُدیده خرمشهر بیماران را رایگان معاینه و درمان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرمشهر، از اجرای طرح اعزام گروه جهادی پزشکان به روستای جُدیده از توابع این شهرستان خبر داد.
خالد عیایشه، در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیمای آبادان عنوان کرد: در راستای خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار و با هدف ارتقای سلامت عمومی، تیمی متشکل از بیش از ۳۰ پزشک متخصص و فوق تخصص به این روستا اعزام شد.
وی افزود: در این اردوی جهادی، خدمات مختلفی از جمله پذیرش و معاینه عمومی، تخصصهای داخلی، زنان و اطفال، مشاوره بهداشتی و توزیع دارو بهصورت رایگان برای اهالی روستا انجام شد. این اقدام در فضایی صمیمی و با استقبال گسترده مردم منطقه همراه بود.
رئیس مرکز بهداشت خرمشهر با اشاره به نقش گروههای جهادی در ارتقای شاخصهای سلامت تصریح کرد: حضور پزشکان داوطلب در مناطق روستایی نهتنها باعث رفع بخشی از نیازهای درمانی مردم میشود، بلکه موجب تقویت روحیه همدلی و اعتماد میان مردم و نظام سلامت است.
به گفته دکتر عیایشه، در کنار ارائه خدمات درمانی، برنامههای آموزشی و مشاورهای در زمینه بهداشت فردی، تغذیه و پیشگیری از بیماریها نیز برای خانوادهها برگزار شد.
وی از همکاری دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، شبکه بهداشت و درمان خرمشهر و گروههای جهادی شرکتکننده قدردانی کرد و گفت: این حرکتها نمونهای از خدمت بیمنت از دل مردم برای مردم است و نشان میدهد که سلامت، رسالتی جمعی و جهادی است.