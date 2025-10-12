



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با یادروز حافظ، نمایشگاه «حافظ در گذر زمان» در مدیریت اسناد و کتابخانه ملّی منطقه جنوب کشور در شیراز افتتاح شد. این نمایشگاه شامل اسناد گنجینه آرشیو ملی با موضوع حافظ و حافظیه از دوره قاجار تا معاصر و همچنین نسخه‌های خطی ارزشمند دیوان خواجه حافظ شیرازی است.

نمایشگاه از ۱۹ تا ۲۴ مهرماه، هر روز از ساعت ۸ تا ۱۹ برای بازدید عموم دایر است.