کشاورزان کازرونی برداشت انار را از هزار و ۶۳۰ هکتار باغهای خود آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: برداشت انار از هزار و ۶۳۰ هکتار باغهای این شهرستان آغاز و پیش بینی میشود امسال حدود ۶۵ هزار تن محصول برداشت شود.
فرهمند آقایی با بیان اینکه برداشت انار تا پایان آبان ماه ادامه دارد افزود: میانگین تولید انار در باغهای این شهرستان حدود ۴۰ تن در هکتار است.
وی بیان کرد: عمدهترین ارقام انار تولیدی در کازرون شامل رباب، بریت، اتابکی و میخوش است که رقم رباب مرغوبترین آنها به شمار میآید.
آقایی گفت: از ارقام جدید که در سالهای اخیر در این شهرستان کشت شده واندرفول است که یک رقم تجاری و مناسب برای صادرات است.
مدیر جهاد کشاورزی کازرون با بیان اینکه این محصول علاوه بر تازه خوری در تهیه رب انار، آب انار لواشک و دیگر فرآوردهها استفاده میشود افزود: محصول انار کازرون علاوه بر بازار داخل استان به استانهای همجوار و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر میشود.
شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.