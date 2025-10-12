به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در راستای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنری شهرستان آباده، تعدادی از هنرمندان این شهرستان در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو شیراز حضور یافته‌اند.

هنرمندان آباده در رشته‌هایی از جمله منبت، قالی و گیوه دوزی آثار خود را در معرض دید بازدید کنندگان، علاقه‌مندان و فعالان حوزه صنایع دستی قرار داده‌اند.

این اقدام با هدف توسعه بازار فروش، تبادل تجربه و تقویت جایگاه هنر اصیل این شهرستان در استان و کشور انجام می‌شود.

نمایشگاه بین المللی اکسپو از بیستم تا بیست و سوم مهرماه در نمایشگاه بین‌المللی فارس در حال برگزاری است.