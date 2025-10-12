پخش زنده
امروز: -
هنرمندان صنایع دستی آباده در نمایشگاه بین المللی اکسپو در شیراز حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در راستای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای هنری شهرستان آباده، تعدادی از هنرمندان این شهرستان در نمایشگاه بینالمللی اکسپو شیراز حضور یافتهاند.
هنرمندان آباده در رشتههایی از جمله منبت، قالی و گیوه دوزی آثار خود را در معرض دید بازدید کنندگان، علاقهمندان و فعالان حوزه صنایع دستی قرار دادهاند.
این اقدام با هدف توسعه بازار فروش، تبادل تجربه و تقویت جایگاه هنر اصیل این شهرستان در استان و کشور انجام میشود.
نمایشگاه بین المللی اکسپو از بیستم تا بیست و سوم مهرماه در نمایشگاه بینالمللی فارس در حال برگزاری است.