مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از ثبت رکورد جدید در تولید پروپان و بوتان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: این دستاورد بزرگ در پی افزایش بهرهوری، بهبود فرآیندهای تولید و تلاش شبانهروزی کارکنان این مجتمع حاصل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامعباس حسینی با اشاره به رکوردشکنی مجتمع گاز پارس جنوبی در تولید پروپان و بوتان با رشد بیش از ۱۳ درصدی تولید گاز مایع در نیمه نخست امسال اظهار کرد: مقدار تولید پروپان در پالایشگاههای پارس جنوبی در نیمه نخست امسال از مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن گذشت و نسبت به مدت مشابه پارسال با رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن، ۱۲.۵ درصدی رشد داشته است.
وی با بیان اینکه تولید بوتان نیز با رشدی بیش از ۱۳.۶ درصدی نسبت به پارسال، از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن به حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن افزایش یافته است، گفت: در نیمه نخست امسال حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن خوراک گازی به پتروشیمیهای پارس، بوشهر و پتروپالایش کنگان تحویل داده شده که نسبت به پارسال ۲.۸ درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی دستیابی به این رکوردها را نتیجه بهکارگیری فناوریهای نوین، ارتقای کیفیت فرآیندهای پالایش و همدلی متخصصان این مجتمع دانست و افزود: افزایش پایدار تولید گاز مایع، نهتنها گامی مهم در تأمین نیازهای داخلی است، بلکه ظرفیت صادراتی کشور را نیز بهشکل قابلتوجهی تقویت کرده است.
حسینی با تأکید بر اینکه این رکوردها جایگاه ایران را در میان تولیدکنندگان عمده گاز مایع منطقه تثبیت کرده و بیانکننده توانمندی فنی و عملیاتی بالای متخصصان ایرانی در بزرگترین مجتمع گازی خاورمیانه است، یادآور شد: مسیر توسعه و افزایش بهرهوری در این مجموعه با اجرای طرحهای بهبود فرآیند و پروژههای زیستمحیطی ادامه خواهد یافت تا کشور بتواند سهم بیشتری از بازار جهانی گاز مایع را به خود اختصاص دهد.