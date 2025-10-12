با هدف توانمند سازی نیازمندان، ۴۰ دستگاه یخچال فریزر به خانواده‌های مددجوی کمیته امداد شهرستان بندرلنگه اهدا شد.

اهدای یخچال به نیازمندان بندرلنگه

اهدای یخچال به نیازمندان بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس کمیته امداد شهرستان بندرلنگه گفت: ارزش هر دستگاه یخچال اهدایی ۱۷ میلیون تومان است.

محمد ذاکری افزود: برای تهیه این یخچال‌ها در مجموع بیش از ۶۸۰ میلیون تومان از اعتبارات کمیته امداد هزینه شده است.

بیشتر بخوانید: کمک ۱۰ میلیارد تومانی حامیان به ایتام در پارسیان

وی گفت:کالا‌ها از محصولات تولید داخل و با نرخ دولتی از درب کارخانه تهیه می‌شود.