پخش زنده
امروز: -
با هدف توانمند سازی نیازمندان، ۴۰ دستگاه یخچال فریزر به خانوادههای مددجوی کمیته امداد شهرستان بندرلنگه اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس کمیته امداد شهرستان بندرلنگه گفت: ارزش هر دستگاه یخچال اهدایی ۱۷ میلیون تومان است.
محمد ذاکری افزود: برای تهیه این یخچالها در مجموع بیش از ۶۸۰ میلیون تومان از اعتبارات کمیته امداد هزینه شده است.
بیشتر بخوانید: کمک ۱۰ میلیارد تومانی حامیان به ایتام در پارسیان
وی گفت:کالاها از محصولات تولید داخل و با نرخ دولتی از درب کارخانه تهیه میشود.