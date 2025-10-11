پخش زنده
حامیان طرح اکرام و ایتام ۱۰ میلیارد و ۱۰۸ میلیون تومان به فرزندان تحت حمایت خود در شهرستان پارسیان کمک کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کمیته امداد شهرستان پارسیان گفت: این کمکها ۱۴۷ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
محمود مصلح افزود: ۷ میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان به صورت کالا و دو میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومان کمکها نیز نقدی بوده است.
وی گفت: ۱۴۶ یتیم و ۳۵۰ فرزند محسنین از حمایت مادی و معنوی هزار و ۱۷۲ حامی برخوردار هستند.
رئیس کمیته امداد شهرستان پارسیان بیان افزود: مردم میتوانند با ارسال عدد ۱ به سامانه ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ و یا مراجعه حضوری به کارشناسان حوزه اکرام ایتام و محسنین این اداره و مراکز نیکوکاری در این طرح شرکت کنند.