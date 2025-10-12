پخش زنده
مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: آتش سوزی مجتمع تجاری درگهان قشم به طور کامل مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهرداد حسن زاده افزود: این حادثه هیچ گونه خسارت جانی نداشت.
وی گفت: این حادثه پس از یک ساعت و ۱۵ دقیقه با همکاری نیروهای آتش نشانی قشم، ۱۰ تن از آتش نشانان از بندعباس به همراه یک فروند شناور ناجی و چهار گروه عملیاتی از صنایع غرب به طور کامل مهار شد.
حسن زاده افزود: علت حادثه و میزان خسارت پس از بررسی ارزیابی میشود.
مجتمع تجاری نور درگهان جزیره قشم هم در تیر ماه دچار آتش سوزی شد.