از ابتدای امسال تاکنون تخلیه و بارگیری انواع کالا‌های نفتی و غیرنفتی در بنادر شهید باهنر و شرق هرمزگان بیش از ۴۵ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان گفت: در این مدت دو میلیون و ۱۵۸ هزار و‌۷۰۰ تن انواع کالای نفتی و غیر نفتی در این بنادر تخلیه و بارگیری شده است.

حمیدرضا محمدحسینی تختی افزود: از این شمار یک میلیون و ۹۹۱ هزار و ۱۰۳ تن کالای غیر نفتی بوده است.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۵ هزار شناور ورودی به بنادر باهنر و شرق هرمزگان رفت آمد کرده‌اند که نسبت به مدت پارسال ۵ درصد بیشتر است.

بندر‌های جاسک، سیریک و تیاب شهرستان میناب بنادر شرق هرمزگان است.