استاندار تهران در حاشیه بازدید از یک واحد صنعتی در شهریار گفت : در شش ماهه امسال ، در حوزه شرکت های دانش بنیان ، بیش از ۴۴ مجوز صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن معتمدیان در حاشیه بازدید از یکی از واحدهای صنعتی شهرستان شهریار گفت: در راستای حمایت از اقتصاد دانشبنیان و توسعه نوآوری در بخش صنعت، تاکنون بیش از ۴۴ مجوز فعالیت برای شرکتهای دانشبنیان صادر شده است.
وی همچنین با اشاره به افزایش ظرفیت تولید و احیای واحدهای صنعتی در سطح استان افزود: در همین بازه زمانی، ۱۲۶ واحد صنعتی توانستهاند با رفع موانع تولید و تأمین زیرساختهای لازم، ظرفیت تولید خود را افزایش دهند.