به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن معتمدیان در حاشیه بازدید از یکی از واحدهای صنعتی شهرستان شهریار گفت: در راستای حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه نوآوری در بخش صنعت، تاکنون بیش از ۴۴ مجوز فعالیت برای شرکت‌های دانش‌بنیان صادر شده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش ظرفیت تولید و احیای واحدهای صنعتی در سطح استان افزود: در همین بازه زمانی، ۱۲۶ واحد صنعتی توانسته‌اند با رفع موانع تولید و تأمین زیرساخت‌های لازم، ظرفیت تولید خود را افزایش دهند.