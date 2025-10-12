به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: این طرح با حضور نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی، برخی از مسئولان و اهالی روستای باغ ,باس که یکی از نقاط مهم گردشگری در شهرستان محسوب می‌ شود، به بهره برداری رسید.

مهدی ناصری افزود: سایت BTS همراه اول از محل طرح USO با تکنولوژی ۴G در این روستا با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد تومان نصب و راه اندازی شد و هم اکنون اهالی روستا می‌توانند به اینترنت پرسرعت تلفن همراه دسترسی داشته باشند.



